Астраханский бизнес привлек 3,7 млрд рублей при господдержке в 2023 году

Гарантийная поддержка также оказывается бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего бизнеса Астраханской области при господдержке смогли привлечь более 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Корпорации развития региона Алексей Крыгин.

"Более 3,7 млрд рублей смогли в 2023 году привлечь субъекты малого и среднего бизнеса при поддержке Региональной гарантийной организации, структуры Корпорации развития Астраханской области. Напомню, мы предоставляем поручительства при отсутствии необходимого обеспечения для получения возвратного финансирования на инвестиционные и оборотные цели", - сказал Крыгин.

Он уточнил, что гарантийная поддержка оказывается бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поручительства предоставляются по кредитным договорам, договорам займа, финансовой аренды или лизинга.

"С начала этого года заключен и вступил в законную силу договор о предоставлении 361 поручительства, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 19%. Впервые выданы две независимых гарантии. Ее максимальный размер может достигать 25 млн рублей", - пояснил Крыгин.

С начала деятельности региональной гарантийной организации заключены и вступили в законную силу договоры на общую сумму 5,5 млрд рублей, что позволило привлечь 12,8 млрд рублей, добавил он.

Корпорация развития Астраханской области создана на базе АО "Астраханский залоговый фонд". Решением правительства региона перед ней ставится задача по привлечению инвестиций, также сохраняется функционал региональной гарантийной организации.