В России планируют создать репозиторий наборов госданных для ИИ

В Минцифры сообщили, что наборы данных станут доступны ученым, которые занимаются ИИ, и разработчикам из коммерческого сектора в этой сфере, что позволит стимулировать разработку и исследования в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует создать репозиторий наборов государственных данных для искусственного интеллекта (ИИ) и собирается организовать доступ к данному репозиторию для отечественных разработчиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры планирует создать репозиторий наборов государственных данных для искусственного интеллекта (ИИ), а также организовать доступ к нему для российских разработчиков. Для этого вносятся изменения в постановление правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 733", - сообщили в министерстве журналистам.

В Минцифры пояснили, что наборы данных станут доступны ученым, которые занимаются ИИ, и разработчикам из коммерческого сектора в этой сфере, что позволит стимулировать разработку и исследования в области ИИ. Как отметили в пресс-службе, будут использоваться данные организаций государственного сектора, при этом не будет использоваться информация ограниченного доступа, такие как персональные данные и медицинские документы. Сам состав наборов будет определяться исходя из потребностей компаний, научных и образовательных организаций, а также их наличия у органов и организаций государственного сектора.

"Наборы должны быть универсальными и подходить для широкого круга задач. Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и т. д.", - добавили в Минцифры.

В Минцифры также сообщили, что действующее регулирование не предполагает создания наборов из государственных данных, которые можно использовать для научных разработок и программных продуктов на основании ИИ, а также не существует механизма доступа негосударственных разработчиков и исследователей ИИ к государственным данным.

Доступ к наборам данных

Согласно документу, доступ к наборам данным смогут получить компании, аккредитованные как организации, которые ведут деятельность в области информационных технологий, а также организации высшего образования и научные организации. Компании и организации, как уточняется в документе, должны быть отечественными. В частности, в их уставном капитале доля участия иностранных юридических лиц не должна превышать 49%. Запрашивать данные смогут представители IТ-отрасли, научное и образовательное сообщества и на основе их запросов будут формироваться заявки на подготовку универсальных наборов данных.

Формировать наборы, как указано в проекте, будет Минцифры совместно с различными ведомствами и организациями, в распоряжении которых находятся государственные данные, по одобренным заявкам. Сформированные наборы будут размещаться на Единой информационной платформе национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Планируется, что запросы на доступ к наборам данных нужно будет подавать через портал "Госуслуг" и в случае успешного прохождения проверки IТ-компании, научные организации и вузы смогут скачивать наборы данных и использовать их.