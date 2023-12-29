Россельхозбанк направил на поддержку АПК 15 трлн рублей

С начала 2023 года банк выдал рекордные 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россельхозбанк за время работы направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей, с начала года банк выдал рекордные 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

"За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы", - подчеркнула первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Свыше 31% средств, или 521,7 млрд рублей, предоставлено на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

В сообщении отмечается, что основные объемы денежных средств были направлены АПК Белгородской области (104 млрд рублей), Ростовской области (102,9 млрд рублей), Ставропольского края (81,7 млрд рублей), Воронежской области (66,9 млрд рублей) и Краснодарского края (62 млрд рублей).

В целом по стране РСХБ увеличил выдачи на 7% за год, до 786,1 млрд рублей, из которых 38%, то есть 296,1 млрд рублей, аграрии получили по льготной ставке. Доля РСХБ на рынке составляет 70%, в 16 регионах превышает 91%.

Как отметили в банке, в общий объем поддержки за время работы Россельхозбанка вошли 300 проектов мясного КРС на 24,6 млрд рублей и 500 проектов на сумму 188,1 млрд рублей в свиноводстве, 2,2 тыс. проектов на сумму 216,1 млрд рублей мясного и молочного направления, 165 проектов на сумму 264,9 млрд рублей по производству овощей в закрытом грунте, 33 проекта в садоводстве на сумму 11,7 млрд рублей, 136 проектов на сумму 32,8 млрд рублей по производству яиц.