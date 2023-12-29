Калининградские работодатели на 25% увеличили зарплаты на предлагаемых вакансиях

В регионе на 20% снизилось число вакансий с заработной платой до 25 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Работодатели Калининградской области в условиях жесткого дефицита свободных рабочих рук в 2023 году на 25% увеличили уровень заработных плат на предлагаемых вакантных местах. Об этом сообщила на оперативном совещании в областном правительстве министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

"Растущая конкуренция за работника и проводимая центром занятости работа по разъяснению необходимости указания реальной, а не номинальной заработной платы в вакансиях, предоставляемого социального пакета, повлекли за собой рост средней заработной платы заявляемых вакансий на 25% только за один год", - сказала министр.

По ее словам, в области на 20% снизилось число предлагаемых вакансий с заработной платой до 25 тыс. рублей, растет количество рабочих мест с предлагаемыми заработными платами в диапазоне от 35 - 50 тыс. рублей и выше. Рост предлагаемых зарплат зафиксирован практически по всем отраслям, отметила Майстер. Максимально они выросли в сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, торговле. При этом отмечено снижение предлагаемых зарплат в строительной отрасли. Наименее привлекательными, по ее словам, продолжают оставаться вакансии в бюджетной сфере.

Региональный министр отметила, что в области зафиксирован новый исторический минимум числа официально зарегистрированных безработных в 2,5 тыс. человек при заявленных работодателями более чем 14 тыс. вакантных рабочих мест. "Это ситуация жесткого дефицита свободных рабочих рук", - сказала министр. С учетом сложившегося дефицита работодатели готовы трудоустраивать широкий круг людей - от неопытной молодежи, до представителей предпенсионного возраста. "Сегодня ценен каждый работник", - заключила она.