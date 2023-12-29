Белорусские сенаторы одобрили ратификацию соглашения ЕАЭС о банковских гарантиях

Соответствующий документ поступит на подпись президенту страны

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации соглашения в рамках Евразийского экономического союза о признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок. Об сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, ранее в пятницу принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны.

Целью соглашения, подписанного в Москве 29 августа 2023 года, является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве.

Соглашение вступит в силу со дня получения депозитарием, которым является Евразийская экономическая комиссия, по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении странами - членами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

В конце мая, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего вступления в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок в рамках ЕАЭС.