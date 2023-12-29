В ЛНР приняли бюджет на 2024 год с доходами в 151 млрд рублей

Расходы составят 168,3 млрд рублей

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли бюджет региона на 2024 год с доходами в 151 млрд рублей, при этом больше всего регион планирует потратить на образование - 39,3 млрд рублей. Как сообщается в Telegram-канале Минфина региона, республика стала первой из четырех новых субъектов РФ, принявшей бюджет сроком на три года.

"Народный совет принял закон "О бюджете Луганской Народной Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Напомним, что закон о бюджете впервые принимался по всем правилам Российской Федерации, с проведением публичных слушаний. ЛНР впервые из четырех новых регионов России приняла бюджет на трехлетку. <...> Доходы [в] 2024 - 151 566 695,551 руб.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что расходы региона в следующем году составят 168,3 млрд рублей. При этом в общей структуре расходов на 2024 год больше всего регион планирует потратить на образование - 39,3 млрд рублей.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале сообщил, что бюджет региона впервые стал двухуровневым, поскольку "в республике сформированы бюджеты муниципальных образований". Он также отметил, что при формировании трехлетнего бюджета региона учтено "оптимальное соотношение между потребностями в расходах и возможностями доходных источников".

Пасечник уточнил, что уже подписал закон о формировании бюджета ЛНР.