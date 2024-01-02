НБКИ заявило о возвращении уровня одобрения по микрозаймам в 2023 году к значениям 2020-го

При этом он увеличился на 5,7 п.п. по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в 2023 году составил 53,1%, вернувшись на уровень 2018-2020 годов, но увеличившись на 5,7 п.п. по сравнению с 2022 годом. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 года уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 53,1%. Таким образом, данный показатель увеличился на 5,7 процентного пункта (п. п.) по сравнению с 2022 годом (47,4%), вернувшись на уровень 2018-2020 гг.", - сообщило бюро.

Наивысший уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году (среди 30 регионов - лидеров по выданным микрозаймам) был зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (58,8%), Москве (56,4%), Ханты-Мансийском АО (54,5%), Кемеровской области (54,4%) и Республике Башкортостан (54,4%).

При этом по сравнению с 2022 годом наиболее существенный рост уровня одобрения по заявкам на предоставление "займов до зарплаты" (среди 30 регионов - лидеров по выданным микрозаймам) в 2023 году продемонстрировали Красноярский край (+7,7 п. п.), а также Тюменская (+7,6 п. п.), Оренбургская (+7,5 п. п.), Волгоградская (+7,4 п. п.) и Омская (+7,2 п. п.) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 6,3 п.п. и 5 п.п. соответственно.

"После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 гг., в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 гг.", - приводится в сообщении комментарий директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. "Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками. Так, в настоящее время многие МФО активно используют скоринговые модели НБКИ, позволяющие эффективно сегментировать клиентов на всех этапах кредитного процесса", - добавил эксперт.