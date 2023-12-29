На портале Фонда развития территорий зарегистрировались около 150 предприятий ДНР

Участниками СЭЗ планируется осуществление инвестиций в размере 8,4 млрд рублей

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Около 150 предприятий ДНР зарегистрировалось на инвестиционном портале Фонда развития территорий с момента начала действия механизма свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщается в Telegram-канале правительстве ДНР.

"За полгода действия СЭЗ в ДНР на инвестиционном портале Фонда развития территорий зарегистрировалось порядка 150 предприятий республики", - сказано в сообщении.

Участниками СЭЗ планируется осуществление инвестиций в размере 8,4 млрд рублей, задействование предприятиями и компаниями 14 тыс. человек, создание 2 500 новых рабочих мест.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.