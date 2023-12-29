В Молдавии считают, что "Газпром" может вновь стать единственным поставщиком газа в страну

Это может произойти, если российский газ будет дешевле поставок из ЕС, отметил глава Минэнерго республики Виктор Парликов

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. "Газпром" может вновь стать единственным поставщиком газа в Молдавию, если российский газ будет дешевле поставок из ЕС. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Будет принято прагматичное решение: либо мы будем покупать газ у "Газпрома", потому что он будет по очень конкурентоспособной цене, либо мы найдем газ дешевле", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2022 году правобережная часть Молдавии переключилась на поставки из ЕС после сокращения объемов газа со стороны "Газпром" примерно на 30%. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за произошедший тогда энергетический кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой российский газ был направлен в Приднестровье, где также используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия.

В декабре российский газ поступает в Молдавию по цене $831 за 1 тыс. куб. м, а поставки из ЕС обходятся примерно в $610 за 1 тыс. куб. м. В этом году власти Молдавия отказались признавать долг перед "Газпромом" за потребленное топливо, что было одними из главных условий, на которых руководство российского холдинга согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в республику на следующие пять лет.