Российские акции в 2023 году продемонстрировали существенный рост, курс рубля - ослабление

Доллар по отношению к рублю вырос почти на 30%, евро - на 34%, юань - на 27,2%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в 2023 году показал положительную динамику, что отобразилось в индексе Мосбиржи - рублевый индикатор продемонстрировал рост на 43,87%, завершив год на отметке 3 099,11 пункта (по итогам основной сессии), следует из данных торгов. Рост долларового индекса РТС оказался менее значительным - всего 11,63% (1 083,48 пункта) на фоне слабости рубля.

Восстановлению российского рынка помогла адаптация компаний к санкционным условиям, дивидендные выплаты, ставшие для части компаний рекордными, и редомициляция квази-российских компаний. Значительное положительное влияние оказала и слабость рубля - по итогу года доллар по отношению к рублю вырос почти на 30%, до 90,36 рублей, евро - на 34%, до 99,52 рублей, юань - на 27,2%, до 12,61 рублей.

Из эмитентов уверенно чувствовали себя представители финансового сектора - Сбербанк (+92% и +93% по обыкновенным и привилегированным акциям) и Мосбиржа (98%). Среди входящих в состав индекса Мосбиржи впечатляющий рост в 2023 году показали акции "Совкомфлота" (+285%), "Мечела" (+195% и +159% по обыкновенным и привилегированным акциям), расписки "Глобалтранса" (+138%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+112%). Этим компаниям помогала переориентация товарооборота на восток, а в случае с "Сургутнефтегазом" - девальвация рубля, пояснили в ИК "Велес капитал".

По оценкам компании, в 2024 году динамику рынка РФ продолжит определять геополитическая обстановка и курс рубля. В целом в 2024 году ограничивать повышение индекса Мосбиржи может потенциальное укрепление рубля в I квартале. Тем не менее, при прочих равных позитивными факторами для рынка останутся дивидендные ожидания, а также надежды на переход ЦБ РФ к снижению процентной ставки по мере ослабления инфляции, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.