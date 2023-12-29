Суд передал государству несколько активов бизнесмена Клячина

Речь идет о "Даниловской мануфактуре", бизнес-центрах "Вернадский" и "Авиатор" и особняке на Смоленском бульваре

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы передал в доход государства несколько активов бизнесмена Александра Клячина в столице, в том числе деловой квартал "Даниловская мануфактура" и бизнес-центры "Вернадский" и "Авиатор". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Клячин был ранее признан соответчиком по иску Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Алексею Хотину. В рамках решения по этому иску в доход государства отошли деловой квартал "Даниловская мануфактура", БЦ "Вернадский", БЦ "Авиатор", особняк на Смоленском бульваре и некоторые девелоперские проекты, находящиеся под управлением KR Properties (контролируется Клячиным - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. В Замоскворецком суде Москвы ТАСС не смогли оперативно прокомментировать его слова.

Представитель Клячина в беседе с ТАСС подтвердил, что суд передал государству активы предпринимателя, но подчеркнул, что в силу решение суда не вступило. По его словам, речь идет о "Даниловской мануфактуре", бизнес-центрах "Вернадский" и "Авиатор" и особняке на Смоленском бульваре.

"Мы подаем кассационную жалобу на решение нижестоящих судебных инстанций о взыскании по иску Генпрокуратуры в пользу государства некоторых активов. <...> Речь идет о <...> деловом кластере "Даниловская мануфактура" на юге Москвы, бизнес-центре на проспекте Вернадского, проекте строительства офисного центра на Ленинградском проспекте, особняке на Смоленском бульваре, 4, и других проектов под управлением KR Properties", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что представители Клячина подали ходатайство о приостановке обращения этих активов до окончания рассмотрения спора в кассационной инстанции.

В числе активов Клячина, к которым не будут предъявлены требования и которые остаются под его контролем, - сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, в том числе отель "Метрополь", сеть курортов, развивавшихся ранее под брендом "РЖД-здоровье", проекты развития курортных зон "Шерегеш", "Териберка" и "Приэльбрусье", рассказал представитель бизнесмена.

История вопроса

Иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к бизнесменам Александру Клячину и Алексею Хотину и АО "Русь-ойл" на 192 млрд рублей был принят к рассмотрению в конце апреля 2023 года, согласно данным сайта Мосгорсуда. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Генпрокуратура вменяет уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами "Русь-ойл". Акции компании обратили в пользу государства, а сумму ущерба предполагается взыскать с обоих бизнесменов как бенефициаров нефтяной компании. В октябре Генпрокуратура отказалась от части исковых требований, снизив сумму задолженности.

Представитель Клячина в разговоре с ТАСС отмечал, что Клячин никогда не являлся бенефициаром компаний группы "Русь-ойл" или Exillon Energy и не является им сейчас.