Компания "Управление инвестициями "ФТИ" приобрела долю в НТЦ "Приводная техника"

В компании подтвердили инвестицию по рыночной стоимости посредством внесения вклада в уставный капитал "Приводной техники"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Управление инвестициями "ФТИ" приобрела долю в капитале "Приводной техники" - одного из флагманов импортозамещения, специализирующегося на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей, а также промышленных систем накопления и хранения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении группы компаний "Приводная техника".

"ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, приобрело миноритарную долю в размере 10% в капитале "Приводной техники", - говорится в сообщении. Наталья Попова подтвердила инвестицию по рыночной стоимости посредством внесения вклада в уставный капитал "Приводной техники". "Мы приобрели долю в компании в том числе за счет банковского кредита под залог имущества", - пояснила Попова.

Пресс-служба ГК "Приводная техника" подтвердила сделку. Один из учредителей группы компаний Сергей Чупин отметил: "Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Для нас трудно было найти идеально подходящего инвестора. Мы рады, что "УИ (Управление инвестициями - прим. ТАСС) ФТИ" готово на партнерских основаниях разделять наши ценности развития и поддерживает отказ от стратегии "слияний и поглощений". К тому же данный инвестор предложил лучшие условия".

В группу компаний "Приводная техника" входит шесть предприятий с более чем 1 200 сотрудниками, четырьмя производственными площадками, расположенными в Челябинске и Снежинске, также имеются производственно-складские базы в городах Нижневартовск и Нефтеюганск. Специалистами компании успешно реализовано более 800 проектов. Объекты и предприятия для которых выполнялись работы представляют практически все отрасли промышленности. В 2018 году "Приводная техника" получила статус "Национальные чемпионы".