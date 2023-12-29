Артем Хачатрян вышел из капитала Fix Price

Сооснователь ретейлера продал 35,2% акций

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян вышел из капитала ретейлера, продав 35,2% акций, сообщила компания.

"Один из акционеров Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций и ушел с поста члена совета директоров группы по семейным обстоятельствам. Общий объем проданных бумаг составил 299 млн акций или 35,2% уставного капитала компании", - говорится в сообщении.

Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов приобрел 1% уставного капитала, или 8,5 млн акций. Другой мажоритарный акционер Fix Price Сергей Ломакин приобрел оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций. Текущая доля компании в свободном обращении составляет 27,5%, уточняется в сообщении.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На 30 сентября 2023 года сеть насчитывала 6 162 магазина в России и странах ближнего зарубежья, управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в восьми близлежащих странах.

В январе - сентябре текущего года чистая прибыль Fix Price по МСФО выросла в 2,2 раза - до 27,093 млрд рублей, выручка увеличилась на 4,1%, до 210,196 млрд рублей. Розничная выручка выросла на 4,1% - до 186,205 млрд рублей, оптовая - на 4,2%, до 23,991 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17,8% против 19,4% за девять месяцев 2022 года.