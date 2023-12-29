Индексы Мосбиржи и РТС 29 декабря снизились на 0,09-0,68%

Российский рынок акций провел день в спокойном ключе при ожидаемо невысоких оборотах торгов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций провел завершающий день недели и года в спокойном ключе при ожидаемо невысоких оборотах торгов. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,09%, до 3 099,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,68%, до 1 083,48 пункта. Курс юаня вырос на 0,011%, до 12,61 рублей, доллар - на 1,00%, до 90,36 рублей, евро - на 0,001%, до 99,62 рублей.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+5,85%), котировки ЛСР (+4,28%), расписки X5 Retail Group (+3,92%), привилегированные акции "Мечела" (+2,05%), бумаги "Новатэка" (+1,85%), расписки "Глобалтранса" (+1,42%).

"Акции Qiwi в пятницу возобновили повышение без очевидных фундаментальных драйверов после нисходящей коррекции по ходу недели. Бумаги ЛСР и расписки X5 Retail Group также росли без конкретных новостей", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Глобалтранс" и "Мечел" вошли в пятерку самых лучших акций индекса Мосбиржи по итогам текущего года, подскочив на 137,6%, и на 195% и 157,6% (по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно) на фоне расширения товарооборота России с Китаем, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Эталона" (-2,09%), котировки НМТП (-1,57%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,09), расписки "Русагро" (-1,08%).

Прогноз на следующую неделю

Важных событий в первые торговые дни января не намечается, значительная часть инвесторов вернется на рынок после девятого числа, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Если сразу после Нового года не реализуется какой-либо рыночный или геополитический негатив, динамика рынка с открытия может быть нейтральной", - считает эксперт. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 3 января - 3025-3125 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, в первый торговый день 2024 года индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3050-3150 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в коридоре 98-100 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,4-12,9 рублей.