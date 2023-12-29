Правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе яиц в Россию

Льготу будут предоставлять с 1 января по 30 июня 2024 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление для реализации решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о беспошлинном ввозе в Россию куриных яиц в первой половине 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет ЕЭК решил предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию.

Принятый правительством РФ документ предусматривает меры по реализации этого решения ЕЭК.

Как отметили в кабмине, решение должно стабилизировать цены на куриные яйца. "Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в Telegram-канале правительства.

О ситуации с ценами на яйца

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация привлекла внимание различных ведомств, так, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября направляла запросы производителям яиц о формировании цен. Президент РФ Владимир Путин извинился перед россиянами за эту проблему во время прямой линии, объяснив сложившуюся ситуацию сбоем в работе правительства.

В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря, вторая - 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.). 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры решили ограничить наценки на различные категории куриных яиц.

Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. В сообщении ведомства отмечалось, что решение принято в связи с имеющейся потребностью в товаре со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности и с учетом гарантий со стороны Турции.