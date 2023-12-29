В Приднестровье остановили несколько крупных предприятий из-за дефицита газа

Его в приоритетном порядке используют для отопления домов, отметил зампредседателя правительства непризнанной республики Сергей Оболоник

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья остановили несколько крупных предприятий на фоне дефицита газа, который в приоритетном порядке используется для отопления домов. Об этом сообщил зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

"Ситуация тяжелая. Сейчас остановлены крупные потребители газа. Рыбницкий цементный завод не работает, кирпичный завод не работает, металлургический завод - сокращено производство колоссально, последние две недели практически не работает. Почему? Не хватает газа", - сказал министр.

С 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30%, до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ официальный Кишинев полностью перенаправляет в Приднестровье, договорившись, что он будет использован также для выработки электроэнергии, основным покупателем которой является Молдавия.