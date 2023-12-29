Правительство направило более 1 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы

Средства выделили в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы"

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило Минтрансу из резервного фонда более 1 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минтрансу России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 006 374,2 тыс. рублей в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации "Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)", имея в виду обеспечение уровня строительной готовности обьекта на конец 2023 года не менее 10%", - говорится в сообщении.