Рубль на Мосбирже за декабрь ослаб по отношению к основным валютам

В частности, курс доллара к рублю по итогам ноября вырос на 1,01%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рубль на торгах Мосбиржи в декабре ослаб по отношению к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по итогам ноября 2023 года вырос на 1,01%, курс евро - на 2,28%, курс юаня за месяц поднялся на 0,98%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 29 декабря в сравнении с показателями 30 ноября 2023 года.

В период с 1 по 6 декабря рубль снижался к доллару, к 7 декабря российская валюта достигла своего минимума за месяц и составляла 93,56 рубля. Суммарное снижение рубля за период торгов 1-7 декабря составило 4,41 рубля. С 8 по 14 декабря американская валюта перешла к снижению и торговалась в диапазоне 92,44-89,35 рубля. ЦБ РФ 15 декабря повысил ключевую ставку до 16%, после этого в период с 15 по 21 декабря рубль вновь начал снижаться к доллару. Затем валюта демонстрировала умеренное снижение и к 29 декабря опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Всего за декабрь доллар вырос на 0,91 рубля - до 90,36 рубля с уровня в 89,61 рубля.

Евро в начале декабря укреплялся по отношению к рублю. В период с 1 по 6 декабря валюта торговалась в диапазоне 97,06-100,78 рубля. С 7 по 13 декабря курс евро перешел к снижению и 13 декабря российская валюта достигла своего максимума за месяц и составляла 96,69 рубля. Затем с 14 по 25 декабря валюта демонстрировала умеренный рост и достигла максимума за месяц - 102,11 рубля. В период с 26 по 29 декабря евро торговался в диапазоне 101,6-98,41 рубля. Итоговое снижение за месяц достигло 2,22 рубля - до 99,62 рубля с отметки в 97,4 рубля.

С 1 по 5 декабря курс юаня находился в диапазоне 12,453-12,928 рубля, а к 6 декабря достиг максимального значения за весь месяц - 13,046 рубля. Далее с 7 по 13 декабря юань перешел к снижению и торговался в диапазоне 13,04-12,465 рубля. C 14 и по 21 декабря китайская валюта продемонстрировала небольшой рост и поднялась до 12,96 рубля. Затем валюта демонстрировала умеренное снижение и к 29 декабря опустилась ниже 12,5 рубля впервые с 14 декабря. Всего за месяц юань вырос на 12,25 копейки - до 12,612 рубля с уровня 12,489 рубля.

По итогам года доллар по отношению к рублю вырос почти на 30%, евро - на 34%, юань - на 27%.