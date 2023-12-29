Кабмин включил проект "Мурманский СПГ" в Энергостратегию до 2035 года

В стратегию включено "создание в Арктической зоне РФ специализированных центров по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении проекта "Мурманский СПГ" в Энергетическую стратегию Российской Федерации до 2035 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В стратегию включается "создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, реализация проектов строительства терминалов на Камчатке и в городе Мурманске, а также реализация на территории Мурманской области проекта по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и строительство газопровода-отвода "Волхов - Мурманск - Белокаменка", проходящего по территориям Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, мощностью 40 млрд куб. м в год, включая мощности для обеспечения природным газом всех категорий потребителей Республики Карелия и Мурманской области".

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2".

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.