В Белоруссии с 1 января 2024 года введут новую систему регулирования ценообразования

Ключевым изменением станет введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей, говорится в сообщении пресс-службы правительства

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии принял постановление об изменении со следующего года системы регулирования цен. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"С 1 января 2024 г. будет изменена система регулирования цен. Подписано постановление [правительства] № 713(4). Ключевое изменение системы регулирования цен - введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей", - говорится в сообщении.

Документ определяет, что цены на потребительские товары, регулируемые постановлением, могут изменяться в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу, стоимость овощей "борщевого набора", огурцов, помидор и яблок, имеющих сезонный характер продаж, - в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года. "При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа", - отметили в пресс-службе.

"Постановлением также вводится уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен; снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране; предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15%; ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций; предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров", - проинформировали в Совмине.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отступления от принципа регулирования цен в республике не будет, потребовав от правительства обеспечить с 1 января 2024 года четкую и понятную систему ценообразования, не требующую постоянных согласований производителей и субъектов торговли с органами власти. При этом он подчеркнул, что ранее, при приятии решения о регулировании цен, речь не шла о замораживании или сдерживании, а именно о регулировании.

Президент Белоруссии в октябре 2022 года подписал директиву о недопустимости роста цен, которой был введен запрет на повышение цен и предписаны обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. В результате ценового контроля в сентябре 2023 года показатель годовой инфляции снизился до исторического минимума в 2%, однако с октября инфляция начала расти, достигнув в ноябре 5,4%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам 2023 года на уровне не более 7-8%. Лукашенко своим указом утвердил прогнозные параметры развития страны на 2024 год с инфляцией на уровне, не превышающем 6%. По прогнозу ЕАБР, инфляция в 2024 году будет ускоряться и составит около 8%, и связывают это, в частности, с ослаблением ценового регулирования.