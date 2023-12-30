Лукашенко подписал закон о повышенных ставках на сверхдоходы

Для физлиц, чей годовой доход превышает 200 тыс. белорусских рублей, ставка подоходного налога увеличивается с 13% до 25%

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении Налогового кодекса и некоторых законов по вопросам налогообложения. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Закон, в начале декабря принятый белорусским парламентом, вводит повышенные ставки на сверхдоходы. В частности, с 13% до 25% увеличивается ставка подоходного налога с физических лиц, годовой доход которых превышает 200 тыс. белорусских рублей (около 5,7 млн рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии), с 20% до 30% - ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. белорусских рублей (14,1 млн рублей). Ставка налога на прибыль для организаций, у которых налоговая база превысила 25 млн белорусских рублей (705,7 млн рублей), увеличится с 20% до 25%.

Кроме того, законопроект предусматривает применение 10-кратной ставки транспортного налога в отношении транспортных средств повышенной комфортности, если с момента их выпуска не прошло трех лет. Также для физических лиц вводится единый имущественный платеж, в который войдут налог на недвижимость, земельный и транспортный налог.

Налоговый кодекс дополнен статьей, регламентирующей постановку на учет в налоговом органе дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, которая будет осуществляться по сообщению белорусского МИД.

Законом вводится статья, определяющая порядок блокирования иностранных онлайн-ретейлеров, не выполняющих требования белорусского налогового законодательства. Правом ограничения доступа к недобросовестной торговой онлайн-площадке наделяется Министерство по налогам и сборам Белоруссии.