Исследование показало, что траты россиян на подержанные авто снижаются третий месяц подряд

При этом за 11 месяцев 2023 года затраты на покупку машин с пробегом достигли 5,33 трлн рублей, превысив рекордный показатель 2022 года, говорится в материалах "Открытие авто" и агентства "Автостат"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на автомобили с пробегом снижаются третий месяц подряд, в ноябре затраты составили 490 млрд рублей, что на 5,6% меньше показателей октября. Об этом сообщается в совместном исследовании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце осени жители России потратили на покупку подержанных машин 488,8 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 5,6% меньше октября 2023 года.

"Финансовая емкость вторичного рынка снижается уже третий месяц подряд, и впервые за пять месяцев она составила менее 500 млрд рублей", - указывают аналитики.

При этом за 11 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей достигли 5,33 трлн рублей, превысив рекордный показатель, установленный в прошлом году - 4,25 трлн рублей.

Больше всего денег уходит на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. Так, в ноябре на них было потрачено 191,5 млрд рублей, что составляет 39,2% от общей суммы. По сравнению с октябрем доля "старых" машин снова увеличилась - тогда они занимали 38,7% всей финансовой емкости.

Выросла и доля более "свежих" автомобилей (возрастом до пяти лет): если в октябре она составляла 31,1%, то в ноябре - уже 31,8%. В конце осени их покупка обошлась в 155,5 млрд рублей.

А вот меньше всего денег тратится на машины в возрасте от пяти до девяти лет - 141,8 млрд рублей в ноябре. При этом за месяц их доля уменьшилась - с 30,2% в октябре до 29% в ноябре.

В последний месяц осени затраты на покупку автомобилей с пробегом выросли только у отечественных брендов. В ноябре жители России приобрели подержанные машины российских марок на сумму 41,8 млрд рублей. Их доля увеличилась с 8% в октябре до 8,6% в ноябре.

В то же время больше всего потеряли за месяц в деньгах европейские и японские марки. В ноябре на покупку подержанных "европейцев" ушло 173,9 млрд рублей, а на "японцев" - 161,6 млрд рублей (по -6,4% к октябрю). Несмотря на это, пока они сохраняют лидирующие позиции по затратам на вторичном рынке с долей 35,6% и 33,1% соответственно.

Что касается остальных участников рынка, то подержанные машины корейских брендов в конце осени обошлись в 71,9 млрд рублей (доля - 14,7%), американских - в 29,1 млрд рублей (6%), китайских - в 9,9 млрд рублей (2%).

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.