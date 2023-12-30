В Приамурье построили вторую очередь тепличного комплекса

Благодаря этому планируют производить 2,5 тыс. тонн овощей в год дополнительно

ТАСС, 30 декабря. Глава Амурской области Василий Орлов посетил комплекс "Тепличный" в Чигирях, вторую очередь которого открыли 30 декабря. Комбинат позволит довести обеспеченность региона овощами закрытого грунта до 107%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2023 году "Тепличный" произвел 4,3 тыс. тонн томатов и огурцов. При выходе на проектную мощность второй очереди комплекса дополнительно будет производиться 2,5 тыс. тонн овощей в год", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Тепличный" Андрея Лозовского.

Также благодаря введению второй очереди появились новые рабочие места - обслуживать комплекс будут 47 человек.

"Вторая очередь комбината "Тепличный" была построена менее чем за год. Инвестиции в проект превысили 746 млн рублей. С введением второй очереди тепличный комплекс полностью обеспечит регион овощами местного производства", - подчеркнул Орлов.

Ферма начала работу в 2022 году. Она стала одной из крупнейших на Дальнем Востоке. Автоматизированный климат, системы "умного" питания и освещения позволяют культивировать там здоровые и безопасные растения круглый год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприятия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновременно он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. Кроме того, Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц. Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.