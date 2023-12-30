В Европе цена газа в 2023 году упала в три раза

Она снизилась до около $464 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе по итогам 2023 года упала в три раза, до около $464 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.

Всего по итогам 2023 года падение цены газа в Европе составило около 67%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в текущем году составила порядка $464 за 1 тыс. куб. м против $1,4 тыс. годом ранее.

Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $845 за 1 тыс. куб. м, 30 ноября 2023 года - на уровне $470, то 29 декабря 2023 года торги закрылись на отметке около $367.

Еще в декабре 2022 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $1272 за 1 тыс. куб. м, но затем в течение года происходило ее постепенное снижение: в январе - до $712 (на 21% ниже год к году), в феврале - до $583 (-41%), в марте - до $488 (-60%), в апреле - до $477 (-55%), в мае - до $357 (-65%), в июне - до $366 (-70,5%), в июле - до $337 (-82%), в августе - до $396 (-84%), в сентябре - до $417 (-80%), в октябре - до $513 (-63%), в ноябре - до $512,5 (-59%), в декабре - до $407 (-68%).

Некоторый подъем цен, начиная с августа, был в основном вызван незапланированными перебоями в поставках газа в регион. Такими событиями стали забастовки рабочих на австралийских заводах по производству СПГ, расширение военного конфликта на Ближнем Востоке, в том числе приостановка добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле и трудности с судоходством в Красном море. Кроме того, работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с повреждением.

Однако к началу текущего отопительного сезона европейские страны накопили в своих подземных хранилищах рекордные 99,63% запасов газа, что позволило замедлить рост цен к концу года. При этом потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья упало до уровня 1996 года, а в Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.