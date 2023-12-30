Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что это подтверждает способность России эффективно приспосабливаться к любым шокам

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021-2022 годы.

"Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" - до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно. Улучшение оценок - свидетельство устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам. Решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные командой правительства под руководством Михаила Мишустина, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - добавил Решетников.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, опубликованного в сентябре 2023 года, рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 2,8%, в 2024-2025 годах - 2,3%, к 2026 году - 2,2%.