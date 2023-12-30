В России для дистанционной продажи пиротехники разработают специальные условия

Этот вопрос прорабатывают МЧС совместно с Минпромторгом , Минэкономразвития , Роспотребнадзором и Минцифры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает специальные условия для дистанционной продажи некоторых видов пиротехники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос.

"МЧС России совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором и Минцифры России прорабатывается вопрос установления специальных условий для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Так, административный штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

По закону продажа пиротехники запрещена детям до 16 лет в том числе через интернет-магазины. Вместе с тем такие факты устанавливаются регулярно, особенно в канун новогодних праздников. Ранее в МЧС сообщали, что в организации, которые нарушают установленные нормы, рассылают соответствующие предостережения о необходимости обеспечить исполнение действующего законодательства.