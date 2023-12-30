Сальдо сообщил, что в 2023 году в Херсонской области запустили 13 промышленных предприятий

Один из крупнейших - асфальтобетонный завод в Геническом муниципальном округе, отметил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Тринадцать промышленных предприятий начали работать в 2023 году на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В 2023 году в регионе запущено 13 промышленных предприятий, главным образом в отраслях производства строительных материалов и пищевой промышленности. Один из крупнейших - асфальтобетонный завод в Геническом муниципальном округе, что производит за смену до 3,7 тыс. кубометров продукции", - написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщило Минэкономразвития региона, до 2025 году в рамках программы социально-экономического развития области в текущем году выделено более 90 млрд рублей. В программе 16 направлений, в том числе развитие здравоохранения, образования, спорта, культуры, ТЭК, восстановление и поддержка промышленности и предпринимательства, развитие транспорта и дорожной инфраструктуры, ЖКХ.