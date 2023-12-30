Украинская полиция сообщила о возобновлении работы КПП на границе с Польшей

Причину приостановки движения полицейские не уточнили

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение через КПП "Шегини" на границе с Польшей возобновлено, сообщила патрульная полиция Львовской области.

"Движение через Шегини возобновлено", - говорится в сообщении Telegram-канала полиции.

Ранее полиция сообщила о приостановке движения через этот КПП. Что стало причиной этого, не указывается.

Украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев сообщило, что, начиная с вечера пятницы, у граждан Украины мужского пола появились проблемы с пересечением границы с Польшей. Отмечается, что на контрольно-пропускных пунктах появились представители военкоматов. У многодетных отцов, волонтеров и инвалидов стали требовать справки из военкомата, хотя по закону, если гражданин Украины имеет подтверждающие льготу документы, никакие дополнительные документы из военкомата ему не нужны.

Власти Украины пока никак не комментируют происходящее.