Кабмин продлил действие особенностей начисления и уплаты пеней за просрочку платежей ЖКУ

Согласно соответствующему документу, в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о продлении текущих особенностей начисления и уплаты штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на 2024 год. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано. В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно Жилищному кодексу, величина пени за неполное и просроченное внесение платежа за ЖКУ устанавливается с учетом текущей ключевой ставки ЦБ в день оплаты. Отмечается, что в таком случае максимальный размер штрафа был бы несоразмерным платежам при нынешней ставки в 16% годовых.

"Возможность устанавливать такие особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках федерального закона, подписанного президентом 14 марта 2022 года", - отмечается на сайте.