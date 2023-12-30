Лоукостер "Аль-Масрия" запустил прямой авиарейс из Сочи в Египет

На первом рейсе в Шарм-эш-Шейх отправились 216 пассажиров

ТАСС, 30 декабря. Египетский лоукостер "Аль-Масрия" начал полетную программу из Сочи в Египет с периодичностью раз в неделю, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Сочи мы встречали новую иностранную авиакомпанию AlMasria Universal Airlines, которая будет летать по маршруту Шарм-эш-Шейх (Египет) - Сочи. На первом рейсе из Сочи 216 счастливых пассажиров отправились в страну фараонов встречать Новый 2024 год", - говорится в сообщении.

Рейсы выполняются на Аirbus A-321 вместимостью 220 пассажиров, по субботам. Вылет из Сочи ранним утром, прибытие в Шарм-эш-Шейх в 08:00.

Как сообщается на сайте перевозчика, Almasria Airlines - частная компания из Египта с флотом из шести судов. Специализируется на полетах из Египта в Италию, Саудовскую Аравию и на египетские курорты Хургада, Шарм-аш-Шейх, Александрия. С 2017 года лоукостер занимается не только чартерными, но и регулярными коммерческими рейсами. Главный хаб - аэропорт Каира.

Международный аэропорт Сочи входит в топ-5 по объему пассажироперевозок в России. Он является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.