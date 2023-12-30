Федерация ревизоров проверила свыше 350 ресторанов и отелей РФ по аналогии с Michelin

Только 25% получили знак качества и попали в гид, рассказала руководитель организации Галина Драгни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Федерация ревизоров гостеприимства тайно проверила свыше 350 ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin, только 25% из них получили знак качества и попали в российский гид в 2023 году, сообщила ТАСС руководитель организации Галина Драгни.

Лучшими ресторанами Москвы признаны Savva, White Rabbit, Artest Chef’s Table, среди отелей специалисты федерации выделили Тhe Legends of Moscow и "Метрополь". В Санкт-Петербурге высшие баллы не получил ни один ресторан, среди отелей победителями признаны Four Seasons Lion Palace, Lahta Plaza,Trezzini Palace, Helvetia 5*.

"Федерация ревизоров гостеприимства тайно проверила более 350 ресторанов и отелей в 7 городах России и Казахстане по международной системе аудита Michelin. Из 350 заведений из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Сочи, Тюмени, Калининграда, Иркутска и Астаны только 25% получили знак качества и попали в гид", - сказала Драгни.

По ее словам, каждое место оценивали от трех до пяти раз, предоставляя чек-листы проверок и отчеты с рекомендациями для совершенствования работы ресторанов и отелей. Места, набравшие от 70% баллов по чек-листу, получили знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и попали в Revizors guide.

"В чек-листе федерации порядка 330 критериев по проверке в отелях и 170 в ресторанах. В следующем году мы увеличим количество пунктов, чтобы предоставлять более детализированные отчеты", - уточнила собеседница агентства.

Федерация ревизоров занимается развитием гастрономического туризма, качественного отельного отдыха в России и СНГ. 16 февраля 2024 года в Общественной палате РФ официально презентуют критерии оценки и наградят прошедших аудит.