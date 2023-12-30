Эксперты заявили, что РФ в 2024 году может стать крупнейшим экспортером газа в Китай

Экспорт "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должен вырасти до 30 млрд куб. м, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия в 2024 году может стать крупнейшим экспортером газа в Китай, а поставки по "Силе Сибири" вырастут до 30 млрд куб. м, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Поставки в Китай продолжат расти в соответствии с контрактом на поставку по "Силе Сибири". КНР уже в текущем году стал крупнейшим импортером российского трубопроводного газа. В следующем году он упрочит свое лидерство. И одновременно Россия станет крупнейшим экспортером газа на китайский рынок, обогнав Туркменистан", - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.

Экспорт "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должен вырасти до 30 млрд куб. м против 22-23 млрд куб м в текущем году, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Эксперты также отмечают перспективы наращивания поставок российского газа в страны Центральной Азии, такие как Узбекистан и Казахстан. Однако масштаб таких поставок пока ограничен - менее 3 млрд кубометров в год в Узбекистан. При этом "в перспективе 2-3 лет допускаем рост поставок в Среднюю Азию (в том числе своповых) вплоть до 10 млрд кубометров в год", добавляет Кауфман.

О поставках "Газпрома" в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа, в 2023 году поставки ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Позднее он заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.