"Россети" усилят контроль за работой энергообъектов во время новогодних каникул

В компании отметили, что в последние недели увеличилось число опасных метеоявлений, влияющих на функционирование инфраструктуры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" усилит контроль за работой энергообъектов во время новогодних каникул. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания оперативного штаба, посвященного обеспечению надежной работы сетевого комплекса в период до 9 января.

Компания отмечает, что в последние недели увеличилось число опасных метеоявлений, влияющих на функционирование инфраструктуры. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионах Поволжья, Урала, Сибири, Юга и Северного Кавказа, Дальнего Востока сохранятся сложные погодные условия. Ожидаются обильные снегопады, ледяные дожди, ветер 20-25 м/с. В Центре России устанавливается аномально холодная погода.

По словам заместителя гендиректора - главного инженера группы "Россети" Евгения Ляпунова, который провел штаб, особое внимание будет уделено субъектам РФ с неблагоприятным метеопрогнозом, электроснабжению мест проведения массовых мероприятий, приграничным территориям.

Во всех филиалах и дочерних сетевых компаниях организовано круглосуточное дежурство руководителей и сотрудников. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 10 тыс. бригад - около 50 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц техники, из них 600 мобильных бригад, готовых оперативно выезжать за пределы своих зон эксплуатационной ответственности, почти 7 тыс. резервных источников электроснабжения (общая мощность - 596 МВт). Проведены инструктажи персонала, проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, складов аварийного запаса и ГСМ.

"Россети" усилят контроль за безопасностью. Энергетики будут проводить внеплановые осмотры ЛЭП, которые входят в схемы выдачи мощности крупных электростанций, находятся вблизи населенных пунктов и автодорог. До окончания праздников вводится режим технологической тишины на всех энергообъектах. Такой режим подразумевает полный запрет на плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений или предотвращением аварийных ситуаций.

"Россети" являются одной из крупных электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в т. ч. 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.