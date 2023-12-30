Документы получили на два сельскохозяйственных беспилотника

МОСКВА, 30 декабря./ТАСС/. Росавиация выдала первые сертификаты летной годности дронам, следует из сообщения ведомства.

"Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 кг. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - отмечается в сообщении.

Сертификат необходим для подтверждения права беспилотника находиться в воздушном пространстве, фактически это допуск к полетам.

"В выдаче сертификата летной годности для единичных экземпляров задействовано всего три участника - это заявитель, который сам сделал этот БВС, организация, которая выписывает ему акт оценки (она оценивает изделие, которое принес производитель, по всем Федеральным авиационным правилам), и Росавиация, которая проверяет все документы на соответствие и выдает сертификат. Это очень понятный и прозрачный процесс", - прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.