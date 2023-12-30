СМИ: Мозамбик переживает бум спроса на обслуживание судов из-за ситуации в Красном море

По информации Club of Mozambique, многие международные компании морских перевозок отказываются от маршрута через Суэцкий канал в пользу более протяженного, но менее опасного варианта доставки грузов из Азии в Европу

ХАРАРЕ, 30 декабря. /ТАСС/. Компании по обслуживанию судов в Мозамбике сообщают о резком увеличении спроса из-за обострения обстановки в Красном море. Как указывает портал Club of Mozambique, многие международные компании морских перевозок отказываются от маршрута через Суэцкий канал в пользу более протяженного, но менее опасного варианта доставки грузов из Азии в Европу в обход южной части Африки.

Мозамбикская компания CPG Bunkering, специализирующая на дозаправке судов топливом и пополнении их запасов воды и продовольствия, отмечает рост спроса на ее услуги. При этом подчеркивает, что ее мощности позволяют удовлетворить увеличившиеся запросы и она не допустит очередей в портах Мозамбика.

"CPG Bunkering увеличивает запасы разного вида топлива в портах Накала и Мапуту для того, чтобы выполнить заказы от все большего количества судов, которые отказываются от маршрута через Красное море и выбирают пути вдоль юго-восточного побережья Африки, - цитирует портал заявление компании. - И Накала, и Мапуту хорошо известны нашим постоянным клиентам, особенно международным операторам грузовых перевозок по морю, и сейчас мы принимаем меры в связи с увеличением спроса, чтобы не допустить пробок в портах".

Обслуживание судов почти по всей Африке переживает всплеск спроса после того, как несколько крупных компаний морских перевозок дали указание своим судам отказаться от прохода через Суэцкий канал в связи с серией нападений на них в Красном море, отмечает маврикийский портал DEFIMEDIA. Помимо Мозамбика все больше судов заходят в Дурбан и Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия) и в Порт-Луи (Маврикий).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.