В Херсонской области увеличат финансирование строительства дорог

Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, в программе есть достаточно востребованные магистральные дороги

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Финансирование ремонта дорог в Херсонской области будет увеличено в 2024 году. Об этом сообщил в эфире телеканала "Таврия" губернатор Владимир Сальдо.

"Программа, в разработке которой принимало участие и наше правительство Херсонской области, предусматривает увеличение финансирования ремонта дорог на следующий год", - сказал он.

По его словам, в программе есть достаточно востребованные магистральные дороги, например от Чкалово до Каланчака, до Чаплинки, дороги в Каховском и Голопристанском районе. "Понятно, что все сразу не сделаешь, потому что программа рассчитана до 2030 года, но количество и качество дорог будет значительно лучше", - подчеркнул Сальдо.