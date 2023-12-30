Власти Херсонской области планируют нарастить доходную часть бюджета

Губернатор Владимир Сальдо подчеркнул, что в регионе принят социально направленный бюджет, большей частью сформирован на основе федеральных дотаций

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Херсонской области пока невысокая, но после стабилизации ситуации в регионе будет увеличиваться. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"Наша доходная часть пока что немножко отстает от того, чего хочется, но по мере становления экономики, стабилизации ситуации доходная часть Херсонской области будет достаточно высока", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что в регионе принят социально направленный бюджет, большей частью сформирован на основе федеральных дотаций. "Россия сейчас дает нам возможность встать на ноги", - подчеркнул губернатор.

Ранее в Херсонской областной думе был принят бюджет региона на 2024 год. Председатель комитета по финансам и бюджету Херсонской областной думы Ольга Осипенко уточнила, что в бюджете предусмотрено значительное финансирование социальной сферы, включая ремонт медицинских и образовательных учреждений. Предусмотрены субсидии на обеспечение региона медицинской техникой, выплаты медработникам, прибывшим для работы в сельские населенные пункты, выплаты временно безработным гражданам, инвалидам. Будут выделены средства для ремонта библиотек и домов культуры, развития спорта как массового, так и профессионального.