Сальдо сообщил, что комиссия по ценам и тарифам выровняет цены в Херсонской области

Губернатор уточнил, что ранее фиксировались колебания цен на яйца и стройматериалы

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Комиссия по контролю за ценами и тарифами создана в Херсонской области, чтобы выровнять стоимость продуктов и других товаров на одном уровне с установившейся в Крыму, сообщил в эфире телеканала "Таврия" губернатор Владимир Сальдо.

"Я подписал распоряжение о создании комиссии по контролю за ценами и тарифами. Эта комиссия уже начала работать. Жителям Херсонской области можно на "Таврию" или на мою горячую линию звонить, и реагирование на те неприятные колебания цен, которые позволяют себе коммерческие организации, будет быстрым, проблемы будут устраняться. Цены будут выравниваться", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что ранее фиксировались колебания цен на яйца и стройматериалы. "Продуктов у нас хватает, потому что речь идет в первую очередь о продуктовом наборе. Производство достаточное для удовлетворения всех потребностей. Но тем не менее небольшое колебание рынка, поскольку рынок свободный, некоторые предприимчивые люди стараются использовать для производства не просто прибыли, а сверхприбыли", - отметил губернатор.

24 мая 2023 года Сальдо опубликовал указ о введении регулирования розничных цен на социально значимые товары в регионе на период военного положения. За превышение регулируемых цен в указе была установлена административная ответственность.