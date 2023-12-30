Средняя зарплата на обрабатывающих производствах Мордовии выросла за год на 23,8%

Заместитель председателя правительства региона Батыр Эмеев отметил, что на 1% выросло число работников промышленной отрасли - до 26 590 человек

ТАСС, 30 декабря. Среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах в Мордовии достигла в 2023 году 59 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года на 23,8%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Мордовии Батыр Эмеев.

"Республика Мордовия. Главное за год: промышленные предприятия произвели продукции на 197 млрд рублей, что составляет 107% к прошлому году. В два раза выросли объемы контрактации в рамках гособоронзаказа, объемы поставок в госкорпорации выросли почти в два раза к прошлому году. По сравнению с 2022 годом среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах выросла на 23,8% и составила 59 тыс. рублей", - написал Эмеев.

Он также отметил, что на 1% выросло число работников промышленной отрасли - до 26 590 человек.

В минувшем году федеральный Фонд развития промышленности предоставил предприятиям Мордовии более 5,3 млрд рублей льготных займов. В регионе продолжается реализация 32 крупных инвестпроектов с общим объемом более 100 млрд рублей, создаются особая экономическая зона "Система" и индустриальный парк "Лисма". Уже определены инвестпроекты на 31 млрд рублей и планируется создать 775 новых рабочих мест. Также в этом году в Мордовии запустили 10 новых производств, начали выпуск активных фармсубстанций на АО "Биохимик", производство беспилотных летательных аппаратов и отечественного телефона Р-фон.