В Кузбассе инвестиции в основной капитал составили 99% в сопоставимых ценах 2022 года

Объем вложений достиг около 387 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Кемеровской области составил около 387 млрд рублей, что на 1% меньше в сопоставимых ценах 2022 года. Более 60% этой суммы составляют вложения в отрасли, не связанные с угледобычей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Кузбасса.

"Ожидается, что в 2023 году в развитие экономики и социальной сферы Кузбасса (включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору экономики) будет направлено порядка 387 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что почти соответствует уровню предыдущего года в сопоставимых ценах (99%). Вместе с тем, по отраслям, не связанным с угледобычей, прирост инвестиций прогнозируется ощутимее: +1,1% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Причем в денежном выражении объем капитальных вложений превысит 240 млрд рублей, что почти в 1,8 раза больше объема инвестиций в развитие угледобывающей отрасли", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что "угольные компании пока избегают делать вложения в увеличение производственных мощностей при отсутствии уверенности в вывозе добытого угля". Инвестиции в добычу угля снизились на 14,4% к 2022 году. При этом наибольшие темпы роста инвестиций наблюдаются в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, обрабатывающем производстве, здравоохранении и строительстве.

Для Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля и расположено самое большое среди регионов России число моногородов, диверсификация экономики важна для стабилизации региональной экономики и рынка труда. В 2021 году был утвержден пятилетний план мероприятий по диверсификации экономики Кузбасса, который включает в себя создание не менее 13,2 тыс. рабочих мест и привлечение не менее 376 млрд рублей инвестиций в неугольные отрасли.