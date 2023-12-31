Россияне в 2023 году в 1,5 раза чаще делали покупки в супермаркетах онлайн

При этом общее число покупок в офлайне за год оказалось в 15 раз больше, чем в онлайне, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2023 году стали в 1,5 раза чаще совершать интернет заказы товаров и продуктов из магазинов. При этом общее число покупок в офлайне за 2023 год оказалось в 15 раз больше, чем в онлайне, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

"Как показывает статистика, выбирая между походом в супермаркет или онлайн-доставкой товаров и продуктов, россияне традиционно отдают предпочтение первому. Так, общее число покупок в офлайне за 2023 год оказалось в 15 раз больше, чем в онлайне, - отмечается в исследовании. - При этом интерес к интернет-доставкам из супермаркетов растет. Количество таких платежей по картам банка в минувшем году выросло на 52% относительно 2022 года. А число личных покупок в магазинах, напротив, снизилось на 23%".

Как показало исследование, самые большие средние чеки в супермаркетах у россиян среднего возраста. Так, лидируют граждане от 41 года до 50 лет, их средний чек в 2023 году составил 777 рублей. На втором месте по величине средней суммы покупки - люди старше 50 лет (760 рублей). Третье место - у россиян 31-40 лет (753 рубля).

Вместе с тем "мужской" средний чек одной покупки в 2023 году выше "женского" - 797 рублей против 711 рублей соответственно.

Согласно исследованию, в онлайне средние суммы платежей за один заказ заметно выше, чем в офлайне - 1 976 рублей против 672 рубля соответственно. "Подобное вполне объяснимо тем, что во время визитов в магазин рядом с домом или по дороге с работы чаще всего покупают небольшой набор необходимых товаров и продуктов. А в онлайне чаще делают более крупные заказы сразу на несколько дней или недель", - указывают эксперты "Русского стандарта".

В рамках исследования эксперты изучили количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории "супермаркеты" по картам банка "Русский стандарт" в 2023 и 2022 годах. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.