Аграрии ЛНР в 2024 году намерены получить в лизинг технику на 1,5 млрд рублей

В 2023 году сельхозпредприятия республики получили 169 единиц техники в лизинг на сумму более 1 млрд рублей

ЛУГАНСК, 31 декабря, /ТАСС/. Более 40 предприятий Луганской Народной Республики намерены в 2024 году получить технику в лизинг от компании "Росагролизинг" на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин.

"С января 2024 года будет выстраиваться работа с "Росагролизинг" без каких-либо ограничений для наших аграриев наравне с аграриями других регионов Российской Федерации. Потребность у нас по самоходной технике [есть], по колесной. Более 40 предприятий ожидают в 2024 году технику [в лизинг] на сумму около 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Сорокин напомнил, что в 2023 году 30 сельхозпредприятий региона получили 169 единиц техники в лизинг от компании "Росагролизинг" на сумму более 1 млрд рублей.

15 июня глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг".