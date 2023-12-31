Грызлов: Белоруссия и Россия перешли к созданию новой экономики Союзного государства

Посол РФ в Минске отметил, что уходящий год подтвердил абсолютную правильность исторического выбора братских народов развивать интеграцию и укреплять сотрудничество

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия сменили парадигму экономического развития, перейдя от импортозамещения к созданию новой экономики Союзного государства. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Результатом нашей совместной работы в уходящем году стала мягкая, но крайне важная смена парадигмы развития. От импортозамещения мы перешли к созданию новой экономики Союзного государства. Россия и Беларусь давно не стремятся никого догнать - наоборот, во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Задачи становятся все более амбициозными, а горизонты сотрудничества постоянно расширяются", - говорится в поступившем в распоряжение ТАСС новогоднем поздравлении посла.

Грызлов отметил, что уходящий год подтвердил абсолютную правильность исторического выбора братских народов Белоруссии и России - развивать интеграцию и укреплять сотрудничество, основанное на общей истории, объединяющих истинных ценностях, неразрывной духовной и цивилизационной близости. "На фоне усиливающейся во всем западном мире турбулентности Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности. Не сбылось ни одно пророчество зарубежных скептиков, критиков и недоброжелателей, которые предрекали нам кризис и упадок. Все сложилось ровно наоборот. Пока коллективный Запад пытается наскрести по сусекам десятые доли процента ВВП, экономики России и Беларуси демонстрируют уверенный рост в 3,5% - и это в условиях санкций и на фоне явной просадки мировых рынков", - указал дипломат.

"При этом главная цель союзной интеграции остается неизменной - рост благосостояния и качества жизни россиян и белорусов. Сегодня Союзное государство переживает настоящий бум торгово-экономической кооперации", - подчеркнул он.

Посол напомнил о том, что Москва и Минск многого добились в уходящем году. "Практически завершена масштабная трехлетняя работа по реализации 28 союзных программ. В ближайшее время будет утвержден новый интеграционный пакет на 2024-2026 годы. Он включает в себя уже 120 мероприятий, которые охватывают значительно более широкий спектр направлений сотрудничества. Особый упор будет сделан на укреплении культурно-гуманитарных связей", - отметил Грызлов.

"Конечно, нам предстоит решить еще немало задач. Однако, как показал 2023 год, их постановка все меньше определяется внешними условиями и все больше - нашим общим осознанным выбором. Мы вступаем в новый год с уверенностью, что достигнем поставленных целей", - заявил дипломат, пожелав россиянам и белорусам крепкого здоровья, благополучия и любви, а двум странам - новых успехов, громких побед и процветания.