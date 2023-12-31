Москва выделила в 2023 году 35 участков для строительства железнодорожной инфраструктуры

Их общая площадь составила 5,2 га

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Москва в 2023 году передала компании "Российские железные дороги" 35 земельных участков для строительства новых путей, остановочных пунктов и других объектов инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В этом году город предоставил ОАО "Российские железные дороги" в аренду земельные участки, на которых построят новые объекты и проведут реконструкцию существующих. За этот год с компанией заключили 35 договоров на 5,2 га земли. Всего за последние два года город выделил "РЖД" более 300 участков общей площадью свыше 20 га", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Отмечается, что благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры в городе создана и развивается система комфортного сообщения между районами, а также с Подмосковьем. Движение по МЦК было запущено в 2016 году. По первым двум Московским центральным диаметрам (Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому) - в 2019 году, а в 2023 - по МЦД-3 Ленинградско-Казанскому и МЦД-4 Калужско-Нижегородскому.

"По итогам 2023 года участки предоставили в девяти административных округах столицы. Шесть из них площадью 0,36 га переданы для развития железнодорожной инфраструктуры на востоке Москвы, по пять участков общей площадью 2,6 га - в центре города и в Зеленограде. По четыре участка общей площадью 1,3 га было выделено на западе и юго-востоке столицы", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.