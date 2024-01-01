К России переходит председательство в БРИКС

В организации начинают полноценную работу пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начинают полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России. Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из которых пройдут на уровне министров.

Как заверил президент России Владимир Путин, Москва на ответственном посту председателя сделает все для того, чтобы мировое большинство, которое составляют страны БРИКС, ощутило свои перспективы, а новые члены объединения "смогли гармонично встроиться в режим работы этой организации".

Приоритеты председателя

Готовясь сменить ЮАР на посту председателя БРИКС, российская сторона неоднократно и на разных уровнях заявляла, что продолжит курс на расширение влияния объединения. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в концепции председательства РФ в БРИКС предусмотрен "оптимальный баланс между преемственностью и новаторством". Так, наряду с традиционными вопросами взаимодействия в области науки, здравоохранения и спорта, среди приоритетов будет и вопрос создания единого расчетного механизма в БРИКС.

"У этого председательства очень большая повестка. Вопрос о финансах - один из важных", - отметил в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его оценке, в приоритетном порядке будет обсуждаться финансовое взаимодействие в условиях санкций, которые применяются сегодня против России и Китая - двух из пяти основателей БРИКС. "Никто не гарантирует, что и против других стран санкции не будут применяться. Поэтому вопросы о финансовых отношениях, конечно, будут занимать важное место в повестке председательства России", - подчеркнул он.

Можно ожидать, что Россия как председатель продолжит дискуссию по ближневосточному урегулированию, начатую на внеочередном саммите в ноябре, а также по другим мировым проблемам, которые традиционно обсуждаются в БРИКС. Среди других возможных тем - опыт использования искусственного интеллекта. Внимание также уделят доработке новой категории государств - партнеров БРИКС. Будут рассмотрены заявки более 20 стран, изъявивших желание присоединиться к БРИКС, с приоритетным вниманием к кандидатурам Белоруссии и Казахстана.

Показать Россию

Как заверил Рябков, российское председательство "настроено показать бриксовцам Мурманск, Владивосток, Екатеринбург и многое другое". Среди городов, которые также станут площадками важных событий, - Нижний Новгород и Казань. Летом Нижний Новгород примет встречу министров иностранных дел стран БРИКС, а Казань - Игры БРИКС, намеченные на 12-23 июня.

Столице Татарстана доверена и наиболее ответственная функция - хозяйки саммита БРИКС, запланированного на октябрь. Ожидается, что как раз к встрече на высшем уровне будет согласован список кандидатов на статус государств-партнеров.

"Саммит в Казани будет иметь большое значение, поскольку в нынешних условиях крайне острого геополитического противостояния взаимная солидарность между членами БРИКС, их взаимная поддержка приобретают абсолютно ключевое значение", - отметил в беседе с ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Объединительные перспективы

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году успела пройти две волны расширения. В 2011 году к изначальному составу из Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась ЮАР, а в августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

При этом новые власти Аргентины после президентских выборов уведомили другие страны БРИКС, что пока не будут присоединяться к группе. В тексте писем, которые направили лидерам стран БРИКС, говорилось, что в Буэнос-Айресе в "настоящее время считают нецелесообразным вступление". "Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению очень силен", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино признала, что правительство президента Хавьера Милея отчасти руководствовалось идеологическими соображениями, принимая это решение.

Как отмечал Рябков, слаживание всех геополитических игроков БРИКС в реальную команду, способную "проявить себя на поле" как в экономической, так и политической плоскости, требует определенного времени и притирки. Тем не менее, перед объединением уже выстроилась и вереница новых кандидатов на членство, не готовых пропустить следующую "жеребьевку". Так, в интервью ТАСС новый посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на содействие Москвы. Замглавы МИД Венесуэлы Карлос Рон также сообщил корреспондентам агентства, что Каракас ожидает продвижения в вопросе присоединения в период председательства России. К концу года о своем стремлении пополнить состав членов БРИКС заявили и в дипведомстве ЦАР.

Растущая привлекательность объединения стала важной темой на геополитической арене в 2023 году. "Мы не тратим впустую силы на обсуждение соперничества, создания противовеса и так далее, - пояснил такой интерес в беседе с ТАСС шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. - БРИКС не об этом. БРИКС о глобальном Юге, о реформировании глобальной архитектуры и о работе в направлении создания более равноправного миропорядка".

Преимущество над "семеркой"

При этом рост влияния БРИКС происходит естественным путем. "С пополнением в рядах БРИКС, с приходом новых членов, которые станут полноправно участвовать в работе этого объединения с 1 января, конечно же, преимущество над "семеркой" существенно возрастет", - указал Лавров.

Речь здесь идет как об экономике, так и о политике. Эксперты международного клуба "Валдай" в своем докладе пришли к выводу, что решение по расширению формата "окажет влияние на экономики не только стран БРИКС, но и всего мира". По их оценке, интерес к объединению в ближайшие годы усилится, и "БРИКС продолжит выполнять свою важнейшую роль рулевого глобальной экономики, обеспечивая снижение напряженности между Западом и Востоком".

Важной вехой с политической точки зрения стал уже упомянутый саммит по палестино-израильскому конфликту. Страны БРИКС показали, что готовы оперативно сверять позиции по самым насущным мировым сюжетам, держать руку на пульсе миропорядка. При этом и своим примером строить новый, равноправный миропорядок - без какой либо "палочной дисциплины". "Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать БРИКС в настоящую организацию с секретариатом. БРИКС - это символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга, на равноправной основе", - подчеркивал Лавров.