Кабмин направил 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114

Согласно документу, Минпромторгу России и Росимуществу поручено совместно с ОАК обеспечить мероприятия, связанные с финансированием

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) в качестве взноса РФ в уставной капитал предприятия предоставят 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" <...> в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы (вкладов в имущество, не увеличивающих уставные капиталы) дочерних обществ, в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в рамках федерального проекта "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" бюджетные инвестиции в размере 498 960 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минпромторгу России и Росимуществу поручено совместно с ОАК обеспечить мероприятия, связанные с финансированием.

В соответствии с распоряжением, результатом предоставления бюджетных инвестиций являются свидетельства о годности комплектующих изделий по итогам дополнительных сертификационных работ в отношении не менее трех модернизируемых систем самолета Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года.