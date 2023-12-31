Домашний стадион "Спартака" станет "Лукойл-ареной"

Новое название зарегистрировали 18 декабря

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" в Москве станет "Лукойл-ареной", сообщил клуб.

Как следует из данных системы СПАРК, "Лукойл" 18 декабря зарегистрировал товарный знак "Лукойл-арена". Заявку на регистрацию компания подала 22 сентября.

В прошлом году "Лукойл" приобрел московский футбольный клуб "Спартак" и стадион "Открытие банк - арена", Леонид Федун вышел из состава акционеров клуба и перестал принимать участие в управлении им.

Домашний стадион "Спартака" в Тушино носил название "Открытие банк - арена" по имени одного из спонсоров клуба, банка "Открытие", однако контракт на наименование заканчивается в 2023 году.

"Имя "Лукойла" уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме "Спартака" с легендарной поперечной полосой. Переименование стадиона в "Лукойл-арену" - часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры "Спартака". Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет "Спартаку" добиться новых больших побед!" - говорится в сообщении клуба.

Стадион открылся в 2014 году и принимал не только матчи "Спартака", но и игры чемпионата мира, Кубка конфедераций.