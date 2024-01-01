Россия обнулила пошлину на импорт яиц на полгода

Постановление правительства также утвердило правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, которые нужны для беспошлинного ввоза продукции

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года обнулила пошлину на импорт куриных яиц, ввозимых в объеме 1,2 млрд штук. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечалось, что решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Постановлением правительства также утвердили правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

О ситуации с ценами на куриные яйца

По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух - трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим, некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.