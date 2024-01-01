Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 7,5%

Средний размер такой пенсии составит 23 405 рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции с 1 января 2024 года проиндексируют на 7,5%, средний размер такой пенсии составит 23 405 рублей.

Социальный фонд беззаявительно проведет перерасчет пенсий с учетом индексации. Как сообщали в ведомстве, индексация в том числе затронет свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличат на 1,5 тыс. рублей в месяц. Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырастет до 23 405 рублей.

Кроме того, в январе также проиндексируют вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам, это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Таким образом, стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.

Беззаявительный формат

Также с 1 января 2024 года Соцфонд перейдет к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Выплаты будут назначать в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца, данные будут поступать из ЗАГСов. В проактивном формате с 2024 года будут оформлять и надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера.

В 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости, для женщин он составит 58 лет, для мужчин - 63 года. Изменятся и минимальные требования для получения страховой пенсии. Так, для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.