Россия продлила запрет на вывоз риса

Ограничение на экспорт не будет распространяться на поставки в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Правительство РФ для поддержания стабильности на внутреннем рынке продлило до 30 июня 2024 года запрет на экспорт риса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечалось, что запрет на экспорт не будет распространяться на поставки в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. В сообщении также сообщалось, что рис и рисовую крупу можно будет вывозить за границу в целях оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, правительство России с 1 января 2024 года установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Согласно подписанному постановлению, с 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 млн тонн, на экспорт подсолнечного масла - 106,5 тыс. тонн, подсолнечного шрота - 140,9 тыс. тонн. Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Временный запрет на экспорт риса из России действует с 1 июля 2022 года, с тех пор он несколько раз продлевался. Решение об ограничении вывоза было принято после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, где производится около 80% риса в РФ. Валовый сбор риса в 2023 году, по данным Росстата, составил 1 млн тонн против 923 тыс. тонн в 2022 году и 1,076 млн тонн в 2021 году.